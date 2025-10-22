Пять серий документального сериала "Это Кавказ" представят до конца октября

Компания будет снова подавать заявку на грант для съемок второго сезона, а также короткометражного фильма

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Пять серий документального сериала о межнациональном единстве народов России "Это Кавказ", снятого при поддержке Института развития интернета, представят до конца октября. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный продюсер фильма Петр Павлов.

"В онлайн-кинотеатре Premier уже две серии размещены, также они будут в телеграм-канале "Наследие" нашей кинокомпании. До конца октября еще три серии появятся на платформе. Каждый желающий сможет их посмотреть, а также мы приветствуем показ в школах", - сообщил Павлов.

По его словам, сериал рассказывает о межнациональном единстве через судьбы простых людей Северного Кавказа. "Мы очень много сейчас слышим, что зрителю ничего не интересно кроме "треш-контента", насилия, проблем. Исходя из этого мы хотели показать, что позитивный контент востребован и нужен, что позитива больше, чем негатива. Родилась идея снять сериал о межнациональном единстве, но также он и о простых людях. Первая серия у нас о межнациональной семье из Дагестана, в ней также поднимается философский вопрос о том, где счастье: в мегаполисе или высокогорном селе. Вторая серия посвящена Осетии, русско-осетинской семье и тому, как общество сегодня ждет тех, кто там [в зоне СВО], и ради чего они это делают", - добавил спикер.

Он также отметил, что три следующие эпизода также рассказывают о людях Северного Кавказа. "Третья серия - о театральном фестивале "Вахтангов. Путь домой" и Владикавказе как культурной столице Кавказа. <…> Еще одна серия посвящена спасателям из Кабардино-Балкарской Республики, они не смотрят, кто какой национальности, а спасают всех. Пятая серия о спортсменах Абдулрашиде Садулаеве, Заурбеке Сидакове и Артуре Найфонове, через их истории мы показали, что в спорте тоже нет наций", - рассказал продюсер фильма.

Павлов добавил, что компания будет снова подавать заявку на грант для съемок второго сезона, а также короткометражного фильма.