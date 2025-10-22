В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Тульской области

В вагонах можно будет узнать о самых интересных туристических местах региона

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Московского метрополитена

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тематический поезд с информацией о самых интересных туристических местах Тульской области запустили в московском метрополитене. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Мы активно сотрудничаем с другими российскими регионами. Тульская область - первый из них, где начала действовать карта "Тройка". Сейчас почти 99% туляков отказались от наличной оплаты проезда в пользу технологий "СберТройки". Ежедневно пассажиры здесь экономят 800 тыс. рублей, расплачиваясь картой "Тройка", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В вагонах тематического поезда можно будет узнать о самых интересных туристических местах Тульской области: музеях, парках, усадьбах, а также где попробовать самые вкусные пряники, пастилу и булочки, как связаны композитор Родион Щедрин и город Алексин, какие сувениры и подарки стоит привезти родным и близким из путешествия. Состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии шесть месяцев.