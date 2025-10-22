На Ставрополье расширили участок трассы в Кабардино-Балкарию

Финансирование реконструкции из краевого дорожного фонда составило порядка 650 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Масштабную реконструкцию трассы участка трассы между городами Георгиевск и Новопавловск завершили на Ставрополье. Дорога ведет из края в Кабардино-Балкарию и другие регионы Северного Кавказа, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Дорога Георгиевск - Новопавловск является важнейшей транспортной артерией, соединяющей Ставрополье с Кабардино-Балкарской Республикой, другими регионами. Интенсивность движения по трассе превышает 10 тыс. автомобилей в сутки, что потребовало увеличения пропускной способности. <…> Обновленный отрезок протяженностью более 6,5 км был расширен до четырех полос, расчетная скорость движения увеличена до 100 км в час", - говорится в сообщении.

Финансирование реконструкции из краевого дорожного фонда составило порядка 650 млн рублей. На трассе создали комплекс современной дорожной инфраструктуры - примыкания, водопропускную систему, разметку и системы безопасности.

"Новые дороги - это не только комфорт и скорость. Это безопасность, развитие бизнеса, логистики, туризма. Это, прежде всего, улучшение качества жизни людей. Мы работаем над тем, чтобы каждая дорога на Ставрополье стала качественной, современной и безопасной", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.