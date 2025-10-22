Белгородский Минздрав рассказал о кадровом дефиците

Учреждениям здравоохранения не хватает порядка 90 врачей и 350 представителей среднего медперсонала, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Учреждениям здравоохранения Белгородской области не хватает порядка 90 врачей и 350 представителей среднего медперсонала. Об этом ТАСС сообщил на конгрессе "Национальное здравоохранение" министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Порядка 90 врачей всего по области [составляет кадровый дефицит]. С учетом того, что более 5 тыс. [врачей] работают. И 350 средних медицинских работников [не хватает], а работают больше 14,5 тыс. Дефицит есть, но небольшой", - сказал Иконников.

По его словам, в Белгородской области также достаточно медработников для лечения пострадавших от атак ВСУ, коечный фонд не требует увеличения.

IV Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения РФ и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.