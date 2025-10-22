Для гуманитариев могут ввести обязательный ЕГЭ по истории с 2027 года

Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, объяснили в Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года. При этом в 2026 году вузы смогут сами выбирать вступительные испытания между историей и обществознанием, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В ходе следующей приемной кампании (2026/2027 учебного года) университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить - ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории. При этом предполагается, что в рамках приемной кампании 2027/2028 годов ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки РФ отметили, что необходимость ЕГЭ по истории при поступлении на социально-гуманитарные специальности давно обсуждалась в профессиональном сообществе. Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, работать с информацией, глубже понимать подлинные причины текущих событий, формировать патриотическое мировоззрение, уточнили в министерстве.