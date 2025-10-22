Глава Псковской области стал наставником участника программы "Время героев"

Михаил Ведерников будет сопровождать Константина Широкова во время стажировки по всем направлениям работы

ПСКОВ, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Руководитель региона будет сопровождать его во время стажировки по всем направлениям работы, сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Встретился с Героем России, кавалером двух орденов Мужества, участником второго потока федеральной кадровой программы "Время героев" Константином Широковым. Для меня большая честь стать личным наставником ветерана СВО во время стажировки и сопровождать по всем направлениям работы <...>. Предложил для начала ознакомиться с ключевыми направлениями работы правительства региона, исполнительных органов, пообщаться с моими заместителями и руководителями министерств, изучить, как организована деятельность подведомственных учреждений", - сказано в сообщении.

Широков более 20 лет посвятил службе в Вооруженных Силах РФ. В настоящее время он является слушателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ и проходит обучение в РАНХиГС. С особенностями гражданской службы участник программы "Время героев" познакомился во время первого этапа стажировки в Санкт-Петербурге. Широков признается, что душа лежит к Пскову - где он родился. Кроме того, там живут его супруга и дети.

"Сделаем все, чтобы стажировка в регионе для нашего Героя была максимально плодотворной", - заключил Ведерников.

О программе

Программа "Время героев" была запущена по поручению Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Президент анонсировал этот проект в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Программа направлена на интеграцию военнослужащих, имеющих боевой опыт, в систему государственного управления и другие гражданские сферы деятельности.