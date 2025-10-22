СБ и МИД РФ передадут Монголии книгу "Подвиг Монголии во Второй мировой войне"

В церемонии примут участие заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, ректор РГГУ Андрей Логинов и члены Научно-экспертного совета СБ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Представители Совета безопасности (СБ) и МИД России 23 октября передадут Монголии сборник документов и материалов о вкладе этой страны в победу во Второй мировой войне.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, книга подготовлена аппаратом Совбеза вместе с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ). Она посвящена советско-монгольским отношениям в годы Великой Отечественной войны и вкладе Монголии в победу во Второй мировой войне 1939-1945 годов. "В сборник вошли документы и материалы о боевых действиях на реке Халхин-Гол в 1939 году, показано значение помощи монгольского народа Красной армии, участие Монголии в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года", - отметили в пресс-службе. Издание проиллюстрировано уникальными архивными фотографиями из коллекции Российского государственного архива кинофотофонодокументов и Государственного архива Российской Федерации.

Сборник будет передан послу Монгольской народной республики в России Улзийсайхану Энхтувшину. В церемонии, как планируется, примут участие заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, ректор РГГУ Андрей Логинов, члены Научно-экспертного совета СБ РФ.

Монгольская Народная Республика (МНР) стала не только первым союзником СССР в Великой Отечественной войне, но также 10 августа 1945 года в поддержку Советского Союза объявила Японии войну. Численность советско-монгольских войск в Маньчжурской стратегической наступательной операции составляла около 1,7 млн человек. В Монголии эту операцию называют Освободительной войной. По ее итогам от японских милитаристов были освобождены Маньчжурия, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, южная часть Сахалина и Курильские острова. Разгром Квантунской армии в Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать, что привело к окончанию Второй мировой войны.