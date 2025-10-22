В Госдуме рассказали, кому грозит штраф за отсутствие прописки

От наказания освобождены только те, кто остановился в другом городе у родственников

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации больше трех месяцев грозит штрафами до 3-5 тыс. рублей как самому жильцу, так и арендодателю. Исключение сделано только для тех, кто остановился у близких родственников, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), комментируя особенности регистрационного учета в РФ.

Депутат напомнил, что регистрация может быть постоянной - по месту жительства, в виде штампа в паспорте, и временной - по месту пребывания, если гражданин уезжает в другой регион на срок более 90 дней.

"Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП - до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. - в остальных регионах РФ", - сказал Колунов.

По его словам, "если человек более трех месяцев снимает квартиру в другом регионе и не имеет временной регистрации, ответственность грозит и арендодателю - владельцу арендуемого помещения". При этом для юрлиц штраф будет гораздо выше - до 800 тыс. рублей, сказал парламентарий.

"Подчеркну, что от штрафа за отсутствие прописки освобождены те, кто приехал в другой регион к близким родственникам", - сказал Колунов, отметив, что имеются в виду супруги, родители, бабушки и дедушки, дети и внуки, зарегистрированные на территории региона. "Главное здесь - подтвердить факт родства", - заключил депутат.