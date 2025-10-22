В Дагестане зафиксировали увеличение самовольных построек из-за роста турпотока

Руководитель Агентства по охране культурного наследия региона Махач Мусаев отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства в области охраны объектов культурного наследия на муниципальном уровне

Махач Мусаев © Дербентский музей-заповедник/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 23 октября./ТАСС/. Активное развитие инфраструктуры для туристов вблизи объектов культурного наследия в Республике Дагестан привело к обострению проблемы контроля за самовольными постройками. Об этом ТАСС сообщил руководитель Агентства по охране культурного наследия региона Махач Мусаев на расширенном совещании, посвященном вопросам государственной охраны объектов культуры в Дербенте.

"В последние годы наблюдается значительный рост туристического потока. Это, безусловно, позитивный фактор для экономики республики. Однако хаотичная и самовольная застройка в охранных зонах под туристические объекты размещения наносит ущерб визуальному восприятию объектов культурного наследия и в отдельных случаях даже [оказывает] вибрационное и физическое воздействие на них. Не согласованные работы в нарушение действующего законодательства в сфере охраны исторических объектов приводят к не очень хорошим последствиям",- сказал Мусаев.

По его словам, важно найти баланс между сохранением культурного наследия и инициативой наших предпринимателей в обустройстве туристской инфраструктуры. "Для этого необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства в области охраны объектов культурного наследия на муниципальном уровне, при выдаче разрешения на строительство",- добавил он.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия региона, в расширенном совещании, посвященном вопросам государственной охраны объектов культуры в Дербенте, приняли участие и поделились опытом своих регионов руководители органов охраны памятников ЮФО и СКФО, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.