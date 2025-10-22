Победители конкурса "Wow! Russia" отправятся в путешествие по России

Итоги будут подводить в четырех номинациях, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Победители конкурса видеоработ для иностранных студентов "Wow! Russia" смогут совершить путешествие по России. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Победители получат стажировки в региональных подразделениях нашего информационного партнера - ТАСС. Также они получат возможность принять участие в программе путешествий по России и, конечно, возможность стать частью большого молодежного медиасообщества", - сказал он.

Замминистра добавил, что итоги конкурса будут подводиться по четырем номинациям. Первая связана с образованием, вторая - с культурой, третья - с туризмом, путешествиями по России и четвертая - с жизненными уроками.

По словам Могилевского, чтобы принять участие в конкурсе, нужно создать материал, разместить его в соцсетях и подать на конкурс по объявленному адресу до 16 ноября. Подвести итоги планируют 12 декабря.

Конкурс проводится АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".