Снайпер Берич: желание жителей Балкан участвовать в СВО на стороне России растет

Среди добровольцев в основном молодые люди, отметил он

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Жители Балкан участвуют в качестве добровольцев в СВО, желание людей воевать на стороне ВС России растет. Такое мнение высказал ТАСС сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"О количестве добровольцев я говорить не могу, у меня нет права, но их достаточно. Люди приезжают и по сегодняшний день. Желание приехать все больше и больше, и я говорю не только про сербов, но и про другие балканские республики", - сказал Берич, добавив, что добровольцы перед подписанием контракта несколько месяцев подтягивают знание русского языка, чтобы легче взаимодействовать с сослуживцами.

Среди новых добровольцев, по словам Берича, в основном молодежь без боевого опыта, так как ветераны югославских войн приехали в первых рядах. Для большей части сербского населения эти добровольцы - герои, подчеркнул боец. "Эти люди приезжают по двум причинам: вернуть долг матушке России и стать мужиком. У нас, если ты не служил в армии, ты не можешь жениться, на тебя косо смотрят. Понимание армии у народа осталось", - заключил он.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским и сербским бойцам в рядах ВС РФ.