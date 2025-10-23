ТАСС: больницы Херсона и Запорожья заполнены бойцами ВСУ

Места для гражданских не остается, сообщили в подполье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Больницы в подконтрольных Киеву городах Херсоне и Запорожье переполнены украинскими военнослужащими, мест для гражданских не хватает и их отказываются обслуживать. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"Больницы переполнены в основном [украинскими] военнослужащими, гражданских просто отказываются обслуживать. Плюс сейчас же пошел сезон вирусов. Очень много больных коронавирусом, но об этом сейчас говорить не принято на Украине. Так что вопрос о работе медицинских учреждений остается очень чувствительным для населения этих городов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также гуманитарная помощь не поступает в должных объемах, людям неоткуда взять еду и теплые вещи, не говоря уже о лекарствах. В Херсоне и Запорожье есть магазины товаров типа секонд-хенд, но и там высокие цены.