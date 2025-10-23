Эксперт Реймер: русская кухня станет основным трендом рынка общепита

Рестораторы ищут старые, уникальные рецепты, заявил президент Ассоциации ресторанов Milimon Team

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Блюда исконно русской кухни будут востребованы у потребителей в ресторанах и кафе в ближайшие годы в России. Рестораторы ищут старые, уникальные рецепты русских блюд, сообщил ТАСС на Всероссийском форуме гостеприимства президент Ассоциации ресторанов Milimon Team Евгений Реймер.

"Я могу сказать, что сейчас возник тренд на русскую кухню, и он будет сохраняться еще долго. Ресторанные группы всех городов России ищут идентичность кухни своего региона, ищут специалитеты своего родного края, фирменные блюда, возрождают историю, восстанавливают какие-то утраченные блюда и так далее. Мне кажется, это очень правильный курс. Мы очень долго создавали разные концепции, всякие итальянские, французские, американские рестораны. Пора уже послужить родине и создать на самом деле уникальные ресторанные концепции, посвященные нашей стране", - сообщил Реймер.

Ресторатор привел в пример исконно русское блюдо - уху. "Так, в Самаре у нас испокон веков очень хорошо делали уху. Мы нашли уникальный рецепт шихобаловской ухи. Шихобаловы - это знаменитая чета купцов, которые в конце XIX - начале XX века были известными меценатами. Они делали уху из трех видов рыб и соленых огурцов. Это смесь ухи и рассольника. Это уникальный рецепт, мы его нашли, восстановили, и он пользуется большой популярностью", - пояснил Реймер.

С экспертом соглашается директор Института гастрономии Сибирского федерального университета СФУ Алексей Горенский, добавляя, что уникальность русской кухни в ее многогранности. "У нас 190 национальностей в России. Каждая из них что-то привносила в кухню - появлялись новые блюда. Поэтому потенциально наша кухня самая богатая в мире по наименованиям блюд. Что такое, например, итальянская кухня? Это 200-300 блюд. А у нас 200-300 блюд у каждой национальности. Поэтому потенциал развития нашей кухни очень большой", - пояснил Горенский.

О форуме

Всероссийский форум гостеприимства проходит в Красноярске с 22 по 24 октября. Форум организован на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в рамках Всероссийской недели гостеприимства при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство". На форуме собралось более 1 тыс. участников из разных регионов России.