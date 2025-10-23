Вильфанд: столичным автомобилистам можно подождать со сменой резины

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что тем, кто ездит преимущественно в ночные часы, нужно менять резину, потому что ночная температура уже опускается ниже 5 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московские автомобилисты могут повременить со сменой летней резины на зимнюю из-за теплой погоды и отсутствия снега. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе температура в Москве прогнозируется около 5 градусов днем, это тепло. Тем, кто ездит преимущественно в ночные часы, безусловно, нужно менять резину, потому что ночная температура уже опускается ниже 5 градусов. Однако высокие относительно климата дневные значения и отсутствие снежного покрова говорят о том, что вполне можно было бы подождать. Особенно, если резина шипованная", - сказал он.

Метеоролог поделился, что сам он пока не спешит менять резину.