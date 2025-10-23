Вуз России и Китая в Шэньчжэне создал лабораторию в виде биржевого зала

Прообразом стали современные фондовые биржи, рассказала декан экономического факультета МГУ-ППИ Ирина Никитушкина

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Студенты совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ (Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - Пекинского политехнического института) в Шэньчжэне приступили к работе в новой лаборатории, созданной в формате биржевого зала. Прообразом для нее выступили современные фондовые биржи, сообщила ТАСС на полях проходящей в вузе Открытой недели науки БРИКС+ декан экономического факультета МГУ-ППИ Ирина Никитушкина.

"Эта лаборатория, инициатором создания которой выступил соруководитель экономического факультета МГУ-ППИ профессор Мэн Фаньчэнь, уникальна. Она представляет собой визуализацию биржевого зала. Информация на табло - это то, что видят аналитики в своих компьютерах, когда принимают решения. Мы используем реальные биржевые данные о котировках ценных бумаг, сырьевых товаров с различных фондовых бирж", - сказала Никитушкина, добавив, что "учебная биржа" открылась в вузе в октябре.

Визуализация работы фондовой биржи повышает эффективность обучения, уточнила она. Студенты МГУ-ППИ также имеют доступ к базе данных о китайских компаниях, которая позволяет им "проводить исследования на живых примерах, а не в теории", добавила представитель университета. "В данный момент мы обсуждаем открытие магистерской программы, посвященной цифровым технологиям в экономике. Отдельные курсы будут посвящены цифровым валютам и активам", - уточнила Никитушкина.

В начавшемся семестре в совместном вузе России и Китая в Шэньчжэне открылась и лаборатория процессов логистики и операционного менеджмента, представляющая собой 3D-студию, в которой можно воссоздать интерьер любого помещения или территории.

В октябре при поддержке партнеров и выпускников факультета в университете также начал работу Финансово-экономический клуб, который будет организовывать для студентов обучающие и карьерные мероприятия, кейс-чемпионаты и встречи с представителями бизнеса.

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

В вузе обучаются около 5 тыс. студентов, из них около 600 - это представители России, Белоруссии и других русскоязычных стран. В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более 100 образовательными организациями и компаниями России и Китая.

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.