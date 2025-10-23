Азаров: в Одессе постоянные репрессии, массовых выступлений ждать не приходится

Бывший премьер-министр страны отметил, что репрессии в городе проводили и при мэре Труханове

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Массовых выступлений в Одессе на фоне противостояния мэра Геннадия Труханова и режима Владимира Зеленского ждать не приходится. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров.

Он отметил, что когда-то Одесса была действительно не просто русскоговорящим городом, а практически городом с огромным русским влиянием. "Но прошло уже 11 лет (с госпереворота 2014 года - прим. ТАСС). В основном административные должности заняли выдвиженцы нацистов Западной Украины. Произошла трагедия в Доме профсоюзов. Репрессии, они свое дело сделали. Поэтому сейчас ожидать от Одессы каких-то выступлений, тем более массовых, не приходится", - продолжил Азаров.

Он подчеркнул, что репрессии в городе постоянные и проводились они и при Труханове. "Я вовсе не собираюсь его защищать, я говорю о том, что в Украине сейчас

есть правовой беспредел. Право судей отсутствует, правовая система отсутствует", - подытожил Азаров.