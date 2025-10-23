Бурятия получит федеральную субсидию на запуск программы "Земский тренер"

Размер выплаты составит 5,64 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Программа "Земский тренер" заработает в Бурятии в 2025 году, республика получит федеральную субсидию в размере 5,64 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Бурятия получит субсидию из федерального бюджета - 5,64 млн рублей - на поддержку земских тренеров: их трудоустройство в населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек. В этом году федеральная программа "Земский тренер" стартовала в регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов, а с 2026 года будет запущена по всей России. В 2025 году правительство Бурятии планирует направить в малые населенные пункты трех тренеров, а до 2028 года - еще 45", - сообщили в пресс-службе.

В республике объявлен прием заявок на участие в федеральной программе "Земский тренер". Специалисты, готовые переехать в район и отработать там пять лет, получат единовременную выплату в размере 2 млн рублей.

"Теперь в наших селах с нашими ребятишками и со всеми, кто хочет поддерживать свое здоровье, будут работать больше профессиональных тренеров. Расширятся возможности взращивать спортивные таланты с самого раннего возраста, а у людей старшего возраста - поддерживать правильное активное долголетие", - приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Земским тренером могут стать граждане России - женщины в возрасте до 55 лет и мужчины до 60 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в области физической культуры и спорта, а также выпускники профильных учебных заведений.