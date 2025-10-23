В Улан-Удэ после лечения выписали первых 20 пострадавших от отравления

Всего в республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 82 человек

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Первые 20 человек, пострадавшие от отравления в Улан-Удэ, прошли лечение и выписаны из медучреждения. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Бурятии.

"Всего, по данным на 23 октября, в республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 82 человека, из которых 20 сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии", - сообщили в министерстве.