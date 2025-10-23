В Якутии могут продлить льготы по транспортному налогу для организаций

Продление планируется до 2030 года

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в первом чтении проект закона республики "О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)", передает корреспондент ТАСС. Изменения касаются продления до 2030 года 50% скидки по транспортному налогу для организаций в отношении транспортных средств, переведенных на газомоторное топливо.

В целом законопроект предлагает ряд изменений по налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество организаций и патентной системе налогообложения.

"В целях улучшения хозяйственной деятельности организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предлагается продлить на пять лет действие льготы по налогу на прибыль организаций. Второе, на период с 2026 по 2030 гг. предлагается продлить действие льготы по транспортному налогу <...> для организаций в отношении транспортных средств, переведенных на газомоторное топливо, льготы установлены в виде пятидесятипроцентной скидки от суммы налога и направлены на стимулирование расширения рынка газомоторного топлива республики", - сказал министр экономики Якутии Петр Попов.

Среди предложений также - продлить льготу по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на автобусах по регулируемым тарифам. Мера направлена на обеспечение регулярности автобусных перевозок в городском и пригородном сообщении, с 2026 года - в межмуниципальном сообщении.

Как следует из пояснительной записки, среди предлагаемых мер - продлить действие льготы по налогу на имущество организаций, установленному в отношении автомобильных дорог общего пользования республиканского, межмуниципального и местного значений, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Также предлагается для стимулирования геологоразведочной деятельности и содействия реализации второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" установить налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организациям, осуществляющим геологоразведочные работы.

Ограничения

Физлица, проживающие в арктической зоне Республики Саха (Якутия), а также зарегистрированные по месту жительства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, согласно действующей редакции закона освобождены от уплаты транспортного налога в отношении всех видов транспорта.

"С целью исключения злоупотребления применения льгот по транспортному налогу законопроектом предлагается установление ограничения количества транспортных средств до 1 единицы транспортного средства, зарегистрированного на граждан указанных категорий", - отмечается в пояснительной записке.

Транспортный налог является одним из источников формирования дорожного фонда региона, средства направляются на развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, в том числе в арктических и северных районах Республики Саха (Якутия).