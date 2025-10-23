Диспансеризация охватила более 4,3 млн жителей Подмосковья

Благодаря диспансеризации и профосмотрам, врачи смогли выявить свыше 117 тыс. заболеваний, о которых пациенты ранее не знали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 4,3 млн жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Благодаря этому удалось выявить свыше 117 тыс. заболеваний, о которых пациенты ранее не знали, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Чем раньше заболевание будет выявлено, тем быстрее и эффективнее можно начать лечение. Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье и в случае необходимости оперативно принимать меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 4,3 млн жителей, и у многих заболевания удалось выявить на ранней стадии", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что благодаря диспансеризации и профосмотрам, врачи смогли выявить свыше 117 тыс. заболеваний, о которых пациенты ранее не знали. Самыми распространенными стали болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет. Кроме того, было обнаружено свыше 2,4 тыс. случаев онкологических заболеваний. "Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение", - добавили в министерстве.

Отмечается, что проверить состояние своего организма можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".