Предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Предметные результаты нового школьного предмета "Духовно-нравственная культура России" могут войти в ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

"Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России - прим. ТАСС) войдут в Единый государственный экзамен", - сказал он.

Министр напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%. Также он отметил, что в России начали работу программы повышения квалификации педагогов для преподавания по новым учебникам.

Форум учителей истории и обществознания организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева".