В Якутии приняли региональный закон о регистрации домашних животных

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в окончательном чтении проект закона "О регистрации домашних животных в Республике Саха (Якутия)", передает корреспондент ТАСС.

Как следует из проекта закона, настоящий закон регулирует отношения в области обращения с животными в части регистрации домашних животных для обеспечения безопасности и других прав и законных интересов граждан при обращении с животными, а также формирования ответственного отношения к животным.

"Регистрация собак в Республике Саха (Якутия) является обязательной. Регистрация иных видов домашних животных осуществляется по инициативе их владельцев", - следует из проекта.

В качестве средств маркирования используются вживляемые микрочипы или бирки. Порядок регистрации домашних животных утверждается региональным правительством.

Собаки подлежат регистрации в течение 30 календарных дней с момента их приобретения. Регистрация щенка производится по достижении двухмесячного возраста в течение 30 календарных дней. Уточняется, что собаки, право собственности или иное вещное право на которых возникло до вступления в силу настоящего закона, подлежат регистрации в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу закона.