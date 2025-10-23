Кузнецова: все комитеты ГД будут учитывать в работе интересы семей с детьми

Депутат отметила, что межфракционная рабочая группа по реализации президентского указа о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей соберет предложения профильных комитетов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Госдумы утвердил решение, согласно которому все думские комитеты будут оценивать свою работу с учетом ее влияния на интересы семей с детьми. Об этом на пресс-конференции заявила вице-спикер палаты парламента Анна Кузнецова.

"Буквально на днях Совет Государственной думы утвердил решение о том, что теперь комитеты Государственной думы, все, независимо от своего профиля, будут оценивать свою деятельность с точки зрения влияния на интересы семей с детьми. Данное решения принято по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина вслед за указаниями президента, адресованными Государственной думе - чтобы все решения, которые принимались в стенах законодательного органа, мы [оценивали с точки зрения того], как они отразятся на наших семьях и детьми", - сказала депутат.

Она также отметила, что межфракционная рабочая группа по реализации президентского указа о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей соберет предложения профильных комитетов, чтобы внести соответствующие изменения в регламент работы Госдумы. "Слово президента становится конкретным делом", - подчеркнула Кузнецова.