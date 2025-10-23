Лавров направил приветствие участникам конференции "Проблемы защиты прав человека"

Глава МИД РФ отметил важность сотрудничества омбудсменов на фоне политизации повестки Западом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Необходимо наращивать профильное международное сотрудничество по защите прав человека на фоне политизации правозащитной повестки странами коллективного Запада. Об заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном слове к организаторам и участникам IX Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Форум утвердился в качестве авторитетной международной площадки для обмена мнениями по правочеловеческой тематике. Залог успеха - участие высокопрофессиональных экспертов из стран мирового большинства. Такая совместная работа особенно востребована на фоне политизации правозащитной повестки странами коллективного Запада, попыток использовать ее в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал министр. Текст приветствия зачитал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Лавров отметил, что в фокусе внимания участников конференции находится защита прав человека в эпоху цифровой трансформации, обеспечение прав граждан в цифровой среде. "Сейчас на первый план выходит задача формирования справедливой и равноправной системы регулирования цифровых технологий на принципах Устава ООН. В связи c этим важно и далее наращивать профильное международное взаимодействие", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что обсуждения пройдут в конструктивном ключе, будут способствовать выработке скоординированных подходов к пониманию прав человека, основанных на взаимоуважительном диалоге и учитывающих культурно-цивилизационную самобытность каждого государства.

Международная научно-практическая конференция омбудсменов - ежегодное мероприятие, которое проводится в Москве с 2017 года уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой при поддержке МИД России.