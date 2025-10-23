Музаев: история может стать третьим по популярности предметом ЕГЭ

Количество школьников, сдающих этот предмет, значительно вырастет в будущем, отметил глава Рособрнадзора

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Количество школьников, сдающих историю на ЕГЭ, значительно вырастет в будущем. Этот предмет также может занять третье место по популярности после русского языка и математики, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили ТАСС о планах сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года, при этом в 2026 году вузы смогут сами выбирать вступительные испытания между историей и обществознанием.

"Тенденция будет меняться. Количество ребят, выбирающих историю, вырастет, как это было с информатикой. С шестого места она переместится на третье место после русского языка и математики", - сказал он.

Кроме того, Музаев огласил средние баллы ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию за 2025 год. Для истории - это 56,2 и 3,97 соответственно, для обществознания - 54,4 и 3,49.

Форум учителей истории и обществознания организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева".