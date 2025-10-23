В Подмосковье по итогу 2025 года обновят более 730 детских площадок

В частности, новые площадки доступны в Наро-Фоминске, Реутове, Щелкове и других городских округах

МОСКВА, 23 октября./ТАСС/. Свыше 700 детских игровых площадок обновили в Московской области с начала 2025 года, в октябре работы пройдут еще на 31 территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу - обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тысяч, а в этом году планируем сделать еще 735. Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Ребенок играет и в то же время узнает что-то новое, развивается. Понимаем, что самое важное для каждой семьи - это безопасность, поэтому площадки оборудуем мягким покрытием, ограждениями, обязательно освещение и камеры. Все это нужно для того, чтобы там было комфортно, спокойно, интересно и малышам, и родителям", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время работы по обновлению завершены на 704 детских игровых площадках. До конца октября 2025 года будет модернизирована еще 31 игровая зона.

Отмечается, что, в частности, новые площадки доступны в Наро-Фоминске, Реутове, Щелкове и других городских округах.