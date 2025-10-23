Минпросвещения не планирует введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре РФ"

Изучение "Духовно-нравственной культуры России" будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре РФ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что предметные результаты нового школьного предмета "Духовно-нравственная культура России" могут войти в ЕГЭ.

"Изучение "Духовно-нравственной культуры России" будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что знания и компетенции, полученные учащимися в рамках этого курса, носят метапредметный характер. Они будут органично востребованы и получат дальнейшее развитие в рамках таких дисциплин, как "История", "Обществознание" и "Литература", которые уже являются частью единого государственного экзамена.

По информации Минпросвещения РФ, основная задача предмета "Духовно-нравственная культура России", который будет преподаваться с 1 сентября 2026 года, - заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны.