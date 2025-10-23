Санкции ЕС не повлияют на работу детского омбудсмена на Ставрополье

Светлана Адаменко отметила, что два года назад санкции против нее ввела Канада

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко заявила, что санкции ЕС не повлияют на ее работу и она продолжит защищать права детей.

"Уверена, что на мою работу и деятельность это не повлияет. Я как защищала, так и в дальнейшем буду защищать детей и их право на достойную жизнь и безопасность", - сказала она ТАСС.

Светлана Адаменко отметила, что два года назад санкции в отношении нее были введены Канадой.

Ставропольский край ежегодно принимает на отдых и оздоровление детей из приграничных регионов, Донбасса и Новороссии. По данным Минобразования Ставрополья, в 2025 году в регионе отдохнули более 770 детей из Белгородской области и более 520 детей из Луганской Народной Республики.

Евросоюз внес в санкционный список уполномоченных по правам ребенка в трех регионах РФ - Ставропольском крае, Орловской и Новосибирской областях. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС". По утверждению Брюсселя, они были якобы вовлечены "в незаконную перевозку украинских детей в РФ" и организацию отдыха в России детей из районов, пострадавших от боевых действий.