Папа Римский и король Великобритании помолились вместе впервые за 500 лет

Королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом

Редакция сайта ТАСС

Король Великобритании Карл III и королева Камилла © AP Photo/ Andrew Medichini

ВАТИКАН, 23 октября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за 500 лет молились вместе. Трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News.

Карла III сопровождала королева Камилла. Молитва звучала на английском и латинском. Королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом. Изначально он был запланирован на апрель, но был отложен из-за плохого самочувствия предыдущего понтифика Франциска. Он умер 21 апреля.

Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами.

В 1534 году парламентом Англии был принят акт о супрематии, провозгласивший Генриха VIII (и его преемников) единственным верховным главой Церкви Англии. Таким образом был оформлен разрыв с Римско-католической церковью, которая не хотела аннулировать брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской, что послужило причиной для Реформации в Англии.