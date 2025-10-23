В Кузбассе вновь объявили режим "черного неба"

На время неблагоприятных метеоусловий рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", продлен в Кемерове до 26 октября, а также объявлен в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

"В городе Кемерово НМУ [объявляется] с 15:00 (11:00 мск) 23 октября до 18:00 (14:00 мск) 26 октября 2025 года. В городах Новокузнецк, Прокопьевск, Новокузнецком муниципальном округе НМУ - с 18:00 (14:00 мск) 23 октября до 18:00 (14:00 мск) 26 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.