В Свердловской области хотят ограничить продажу энергетиков в соцучреждениях

Проект закона должны рассмотреть депутаты законодательного собрания региона, после чего он поступит на подпись губернатору

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области одобрило проект закона об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждений и на прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер.

"Этот вопрос транслируется с нормой федеральной, по которой есть ограничение по продаже [энергетиков] до 18 лет. То же самое мы делаем в региональном законодательстве с понятной нормой, что в социальных и образовательных, культурных, спортивных объектах - мы говорим о детях до 18 лет - тоже не должны торговать", - прокомментировал Паслер проект закона по итогам его обсуждения в правительстве.

Проект закона "О запрете на территории Свердловской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)" был внесен на рассмотрение правительства министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона. Теперь документ должны рассмотреть депутаты законодательного собрания Свердловской области, после чего он поступит на подпись губернатору.

В России запрещена продажа энергетиков детям. За нарушение закона введен штраф до 500 тыс. рублей. Также продавцы имеют право требовать у покупателей при покупке тонизирующих напитков документ, подтверждающий их возраст, в случае отсутствия такового - отказать в продаже.