В Поморье хотят освободить операторов капремонта от пошлины при обращении в суд

Инициатива вызвана существенным увеличением размера госпошлины с сентября 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания предложили освободить региональных операторов капитального ремонта от уплаты государственной пошлины при обращении в суды. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, подготовлено соответствующее обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Обращение вызвано существенным увеличением размера госпошлины с сентября 2024 года и направлено на сохранение финансовой стабильности системы капремонта многоквартирных домов.

"Депутаты Поморья просят рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части освобождения специализированных НКО, реализующих деятельность по обеспечению проведения капремонта в многоквартирных домах, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами различной юрисдикции. Принятие такой меры будет способствовать обеспечению стабильности проведения капитального ремонта и реализации прав граждан на комфортное и безопасное жилье", - указано в сообщении.

Инициативу представила на 68-й Конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге председатель областного собрания Екатерина Прокопьева. Специализированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта (региональные операторы), аккумулируют взносы собственников и финансируют работы по капремонту. При этом их ключевой задачей является взыскание задолженности по взносам с неплательщиков через судебные инстанции.

После вступления в силу с 8 сентября 2024 года изменений в Налоговый кодекс РФ произошло значительное увеличение размеров государственной пошлины. Минимальный размер при подаче искового заявления имущественного характера в суды общей юрисдикции увеличен в десять раз - с 400 до 4 тыс. рублей, а в арбитражные суды - в пять раз, с 2 до 10 тыс. рублей. Существенно повышены также размеры пошлин за подачу апелляционных, кассационных и надзорных жалоб. Это создает серьезную проблему для системы капитального ремонта, поскольку региональные операторы являются некоммерческими организациями, учредителями которых выступают органы исполнительной власти субъектов РФ. И расходы на госпошлину ложатся на региональные бюджеты. Для многих дотационных регионов Северо-Запада такое увеличение расходов становится чувствительным.

В 2024 году Фондом капремонта Архангельской области было подано более 17,8 тыс. исков на сумму 177,5 млн рублей, из которых взыскано 69 млн рублей. Однако после повышения пошлин за девять месяцев 2025 года в суд направлено в десять раз меньше заявлений - всего 2 708 на сумму 38 млн рублей. Общий объем задолженности собственников по взносам за капремонт в настоящий момент составляет 824 млн рублей.

Реакция парламентариев

"В результате средства, которые направляются на уплату госпошлины, не доходят до конкретного дома, до жителей. Это может привести к снижению объемов взыскиваемой задолженности по взносам на капремонт и, как следствие, к уменьшению проводимых работ в многоквартирных домах", - пояснила Прокопьева. Спикер также отметила, что региональные операторы фактически реализуют публичные полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по организации проведения капитального ремонта и исполнению региональных программ. Однако в Налоговом кодексе РФ отсутствуют льготы для этих организаций, хотя другие государственные и надзорные органы от уплаты госпошлины освобождены. Парламентарии Северо-Запада поддержали на конференции инициативу Архангельского областного собрания.