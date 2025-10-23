В КБР новый просветительский проект "Школа традиций" охватит все районы

Проект разрабатывается вместе с учителями, педагогами родных языков, этнографами, историками, экспертами общественного мнения

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Новый просветительский проект "Школа традиций", призванный популяризировать национальный этикет и культуру титульных народов республики, охватит все районы Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в Министерстве по делам молодежи КБР.

"Проект "Школа традиций" инициирован нашим министерством. Был запрос от педагогического сообщества республики с просьбой провести для школьников региона факультативы, основой которых станут национальные этнические кодексы - кабардино-черкесский "Адыгэ хабзэ", карачаево-балкарский "Езден адет" и русско-казачьи традиции. Вместе с экспертным сообществом мы хотим донести до учащихся все лучшее, чем богата культура наших народов", - сообщил ТАСС помощник министра по делам молодежи КБР Алан Сарахов.

Отмечается, что этот проект разрабатывается вместе с учителями, педагогами родных языков, этнографами, историками, экспертами общественного мнения. В качестве слушателей выступят учащиеся 5-8-х классов. Охватить проектом планируется все районы и города республики.

Занятия будут состоять из пяти полуторачасовых лекций, рассказывающих об отношениях в семье, почитании старших, музыкальном искусстве и культуре, обрядовых мероприятиях, знаковых традициях.

Старт "Школы традиций" приурочат ко Дню народного единства.