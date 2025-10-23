В Белгородской области стартовал новый образовательный проект "Школы Белогорья"

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Белгородской области запустило новый образовательный проект "Школы Белогорья", направленный на ознакомление молодых людей из различных субъектов России с уникальными условиями и возможностями образовательных пространств области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"Начали большой проект "Школы Белогорья" по знакомству студентов педагогических колледжей и университетов, семей молодых студентов, которые выбрали профессию учителя, а также воспитателей, со школами региона, которые мы построили не только для того, чтобы в них учились самые лучшие и успешные дети, но и чтобы туда приходили на работу самые талантливые и молодые учителя", - сказал Гладков.

Отмечается, что на данный момент в рамках проекта сформировано 4 экскурсионных маршрута, которые позволят жителям и гостям региона ознакомиться с лучшими практиками области в сфере образования, создания среды для успешной реализации потенциала школьников, подготовки кадров, а также взаимодействия с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями.

"Первыми участниками экскурсии стали студенты-первокурсники педагогического колледжа и старшеклассники школ города Белгород. Они посетили современную площадку кампуса "Школы 21", которая была открыта для получения первых навыков и знаний в сфере ИТ, а также учебные заведения Белгорода, открытые после капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В частности, участники экскурсии посетили школу №47, где на мастер-классе сделали маленького робота, а также музейную зону с экспонатами Великой Отечественной Войны и специальной военной операцией в школе №39.

Помимо этого, в рамках экскурсии участники посетили учебные корпуса, научные лаборатории, студенческий дворец культуры, спортивные объекты, военно-учебной центр и студенческие коворкинги в Белгородском государственном технологическом университете имени Владимира Григорьевича Шухова, добавили в пресс-службе.