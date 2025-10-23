Депутаты заксобрания в Кирове предложили запретить детям употреблять энергетики

В разработке также другие инициативы по теме общественного здоровья, сообщил спикер регионального парламента Роман Береснев

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области предложили запретить в России детям употреблять энергетики, а также наделить регион большими полномочиями по ограничению продажи и употребления энергетиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер регионального парламента Роман Береснев.

"Наши коллеги подготовили инициативу федерального уровня. Речь о том, как противостоять очередному опасному увлечению детей и взрослых - энергетическим напиткам. Продавать их детям запрещено еще с весны, предлагается пойти дальше: в принципе запретить детям употреблять энергетики, а также дать регионам больше полномочий, чтобы они могли ограничивать и продажу, и потребление энергетиков в местах, где дети бывают чаще всего. На заксобрании эту концепцию поддержали. Законопроект направим в Госдуму", - написал Береснев.

Инициативу разработали депутаты законодательного собрания Ирина Морозова, Согомон Аракелян и Альберт Бикалюк. Депутаты заксобрания предлагают запретить вовлекать детей в процесс потребления энергетиков любым способом, например, покупая подросткам такие напитки, и установить, что потребление таких напитков несовершеннолетними в принципе не допускается.

Кроме того, расширяются возможности регионов для решения этого вопроса на своей территории. Сейчас у субъектов РФ есть полномочия вводить ограничения времени и мест продажи безалкогольных тонизирующих напитков. В Кировской области такие полномочия реализованы. На территории региона запрещена продажа энергетиков и подобных тонизирующих напитков в местах, где чаще всего находятся дети, а за нарушение новых правил торговли введены административные штрафы.

Теперь же предлагается дать регионам возможность регулировать не только продажу, но и потребление такой продукции в отдельных местах, в том числе в зданиях школ и техникумов, в поликлиниках, ДК и в спортивных школах.

Береснев также рассказал, что в разработке у депутатов заксобрания региона также другие инициативы по теме общественного здоровья - проекты федеральных законов по вейпам и по торговле спиртным в круглосуточных магазинах.