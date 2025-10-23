В Курганской области предложили направлять деньги на аборты на их предотвращение

Глава региона Вадим Шумков призвал исправлять ситуацию, в которой государство платит за проведение операций по прерыванию беременности, а не за сохранение жизни нового гражданина

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Курганской области направили в правительство РФ предложение разрешить направлять деньги, предусмотренные программой медицинского страхования на финансирование абортов, на стимулирующие выплаты людям, которые помогают женщине отказаться от аборта в случае отсутствия медицинских показателей для проведения данной процедуры. Об этом сообщил в своем канале в МАХ глава региона Вадим Шумков.

"На наш взгляд, нужно вносить коррективы в правила расходования средств по программе медицинского страхования. Речь о том, что сегодня государство финансирует проведение абортов. Но тратить те же средства на предотвращение абортов, вернее, на проведение работы по отказу от проведения абортов без медицинских показателей, к сожалению, нельзя. Мы предлагаем разрешить стимулирование лиц, работавших с женщиной по ее отказу от аборта, чтобы они были вправе получать вознаграждение из тех же лимитов программы медстрахования", - написал он, уточнив, что предложение направлено регионом в правительство РФ.

Шумков считает, что нужно исправлять ситуацию, в которой государство платит за проведение абортов, а за отказ от них и сохранение жизни нового гражданина - нет. "Будем надеяться, что нас поддержат", - написал он.