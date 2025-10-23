Статья

Суверенный ИИ и Год географии в России. О чем заявил Путин на съезде РГО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Русского географического общества (РГО), поручил правительству проработать возможность объявления 2027 года Годом географии.

По мнению Путина, опыт РГО в Арктике нужно использовать в реализации программ развития России: от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О деятельности РГО

Опыт РГО в Арктике нужно использовать для развития страны: "Безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития - от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы".

Путин поддержал переизбрание Шойгу на пост президента РГО: "Надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги в возрождении Русского географического общества".

Заслуги современных членов РГО "по многим направлениям сопоставимы с достижениями" предшественников.

© ТАСС/ Ruptly

О важности развития географии

2027 год предложено объявить Годом географии в России: "Прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии".

География важна для России с политической точки зрения, включая закрепление новых географических карт

Решение о привлечении Русского географического общества к составлению единого учебника географии "абсолютно верное".

© ТАСС/ Ruptly

О политики РФ в области ИИ