Статья

Суверенный ИИ и Год географии в России. О чем заявил Путин на съезде РГО

Редакция сайта ТАСС
15:25
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Русского географического общества (РГО), поручил правительству проработать возможность объявления 2027 года Годом географии.

По мнению Путина, опыт РГО в Арктике нужно использовать в реализации программ развития России: от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О деятельности РГО

  • Опыт РГО в Арктике нужно использовать для развития страны: "Безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития - от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы".
  • Путин поддержал переизбрание Шойгу на пост президента РГО: "Надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги в возрождении Русского географического общества".
  • Заслуги современных членов РГО "по многим направлениям сопоставимы с достижениями" предшественников.
© ТАСС/ Ruptly

О важности развития географии

  • 2027 год предложено объявить Годом географии в России: "Прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии".
  • География важна для России с политической точки зрения, включая закрепление новых географических карт
  • Решение о привлечении Русского географического общества к составлению единого учебника географии "абсолютно верное".
© ТАСС/ Ruptly

О политики РФ в области ИИ

  • В России можно создать суверенные модели искусственного интеллекта только опираясь на свою культуру, историю и традиционные ценности: "Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения".
  • Копирование у других ведет к "технологической и мировоззренческой зависимости", а в конечном счете "и к утрате суверенитета".
 
