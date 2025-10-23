На Ставрополье откроют сеть смотровых кабинетов онкологического скрининга

Срок реализации проекта составит с 2026 по 2028 годы

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Проект по созданию сети смотровых кабинетов онкологического скрининга реализуют на Ставрополье с 2026 по 2028 годы. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Алексей Михаэлис.

"Планируется организовать сеть смотровых кабинетов во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и осуществляющих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, с двусменным режимом работы, в том числе для осмотра мужского населения. Срок реализации проекта - с 2026 по 2028 годы", - сообщил Михаэлис.

По его словам, цель проекта - повысить выявление визуальных форм злокачественных образований. Он также отметил, что для симуляционного класса на базе ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер" будет приобретено оборудование.

"Будут приобретены: тренажер ректального исследования, симулятор для расширенного гинекологического исследования, расширенный тренажер для обследования молочных желез, модель различных вариантов рака кожи человека, а также виртуальные симуляторы и специализированное оборудование на сумму 1 813 105 рублей. Источник финансирования - бюджет края", - рассказал заместитель министра здравоохранения Ставропольского края.