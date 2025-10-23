Русское географическое общество предложило создать в Москве музей географии

Глава РГО Сергей Шойгу отметил, что музей должен стать одним из флагманов формирования национальной идентичности

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) предлагает создать в Москве музей географии, который должен стать одним из флагманов национальной географии. Об этом заявил глава РГО Сергей Шойгу на XVII съезде общества в Государственном Кремлевском дворце.

"Мы должны будем изучить позитивный опыт, наработанный РГО за 180 лет. Это обеспечит большая программа научного изучения наследия РГО - привлечем к ней историков, географов, социологов, этнографов, политологов. Предлагаю назвать ее "Книга фактов РГО". Более того, это необходимо для создания и дальнейшей работы музея географии. Я надеюсь, член попечительского совета, уважаемый нами мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поддержит инициативу председателя попечительского совета Владимира Владимировича Путина по музею в городе Москве", - сказал Шойгу.

По его словам, музей должен стать одним из флагманов формирования национальной идентичности, популяризации регионоведения и национальной географии.

Он отметил, что 2027 год, который президент России Владимир Путин предложил объявить Годом географии, богат на географические юбилеи, являющиеся отличным поводом для выставок. В частности, будет отмечаться 130-летие первой всероссийской переписи населения, инициированной РГО, годовщины арктических экспедиций Седова, Русанова, Брусилова, первого международного полярного года в 1882 году, во время которого РГО устраивала первые русские полярные станции.

"Предлагаю запустить в рамках Русского географического общества проект "Географический культурный код гражданина России". <...> Наработки, полученные по проекту, помогут разработать новые образовательные стандарты, подготовить линейки учебников", - добавил Шойгу.