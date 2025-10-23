Путин попросил Собянина помочь с выделением помещения для Музея географии

Глава государства отметил, что поддержка членов попечительского совета РГО понадобится масштабным проектам

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь с помещением для Музея географии. Речь об этом зашла на заседании попечительского совета Русского географического общества.

В своем выступлении глава государства отметил, что поддержка членов попечительского совета РГО "понадобится прежде всего, масштабным проектам, таким, к примеру, как Музей географии, где будут представлены уникальные артефакты, собранные за всю историю РГО и материалы о современных достижениях российской географической науки".

"Знаю, правительство Москвы плодотворно работает с РГО. Когда Сергей Кужугетович [Шойгу] призвал мэра поддержать идею создания музея, Сергей Семенович [Собянин], я видел, со своего места поулыбался, но знаю, что мэр Москвы традиционно поддерживает все подобные начинания. Надеюсь, поддержит и эту инициативу: поможет с помещением или территорией для Музея географии, а уважаемые члены попечительского совета окажут содействие в его обустройстве", - сказал Путин.

При этом российский лидер выразил надежду на то, что попечительский совет РГО "возьмет под свое крыло еще два крупных проекта". Он пояснил, что имеет в виду парк-музей освоения Арктики и организацию работы "Ледовой базы". "Они важны для страны и видятся достаточно перспективными для участия бизнеса", - подытожил глава государства.