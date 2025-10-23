Более 2 млн семей в улучшили жилищные условия благодаря нацпроекту "Семья"

После получения мер поддержки в семьях родилось более 500 тыс. детей, рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 2 млн российских семей с детьми приобрели новое жилье благодаря программам нацпроекта "Семья", которые реализует ДОМ.РФ. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Семейной ипотекой", а также выплатами многодетным семьям уже воспользовались более 2 млн семей. Реализуемые меры стимулировали дополнительную рождаемость. Более 500 тыс. детей родились в семьях уже после получения мер поддержки - это 14% всех родившихся в нашей стране за время действия госпрограмм", - отметил Мутко.

По данным опросов ДОМ.РФ, стесненность жилищных условий - одна из причин, почему люди откладывают рождение детей. При этом более 70%, российских семей хотят двоих и более детей, тогда как фактически более половины семей имеют только одного ребенка.