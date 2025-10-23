ТАСС: в учебные центры ВСУ все чаще привозят бомжей и алкоголиков

Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бомжей и алкоголиков, а также новобранцев с инвалидностью и туберкулезом все чаще привозят сотрудники ТЦК в учебные центры ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности. Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза", - сказал собеседник агентства.

Солдаты штурмовых подразделений ВСУ, добавил он, винят в этом ТЦК, ведь им нет особой разницы, кого отлавливать на улице - главное выполнить план.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.

В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства. Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, новых добровольцев нет, поэтому на Украине начался "прогрев населения" и подготовка к мобилизации женщин.