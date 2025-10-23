Михалков считает, что в России каждый мужчина должен отслужить в армии

Режиссер считает, что исторически армия в стране воспринималась как элемент воспитания и культуры

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Каждый российский мужчина должен иметь опыт службы в армии. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссер Никита Михалков, выступая на Международном студенческом фестивале ВГИК.

"Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа. Понимаете, армия для России была не средством нападения или защиты, это был образ жизни", - сказал Михалков, отслуживший во флоте.

Он отметил, что исторически армия в России воспринималась не только как средство защиты, но и как элемент воспитания и культуры. "Каждый князь был приписан к определенному полку, к определенной категории. Это было как дышать", - подчеркнул режиссер.

Михалков также рассказал, что когда его сын достиг призывного возраста, он настоял на прохождении им службы в пограничных войсках. "Сын отправился в морские погранцы на три года, потому что действительно был убежден, что ему это очень важно, - сказал режиссер. - И это оказалось так. В первом же письме, когда разрешили писать, он написал чудную фразу: "Дорогой отец! Неожиданно понял, что шерстяные носки бывают важнее, чем двухкассетный Sharp, который я хотел у тебя попросить".

По словам Михалкова, подобные простые выводы дают настоящие жизненные уроки. "Это простая мудрость, бытовая, но она очень много говорит. И это подтверждают слова моей мамы, которая говорила: "Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя. Суди о жизни своей по жизни тех, кто живет хуже. Их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, с чем я абсолютно согласен и вам так рекомендую", - отметил он.