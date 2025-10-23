Губернатор Кухарук: дни Югры пройдут в Совете Федерации в ноябре 2025 года

В рамках этих мероприятий на федеральном уровне будут подняты важные для региона вопросы, сообщил глава Ханты-Мансийского автономного округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Дни Югры пройдут в Совете Федерации в первой половине ноября 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Кухарук по итогам выездной встречи по подготовке к мероприятиям с председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко и первым зампредседателя комитета Владимиром Городецким.

"На рабочей встрече обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября. В рамках этих мероприятий на федеральном уровне будут подняты важные для региона вопросы и разработаны правовые и управленческие решения", - написал он.

Кухарук отметил, что поддержка Совета Федерации позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Югры. "Уверен, что Дни Югры в Совете Федерации принесут конкретные результаты, а дальнейшая совместная работа будет направлена на улучшение качества жизни в регионе", - подчеркнул Кухарук.