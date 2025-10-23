Балицкий: избирком Запорожья после увольнения председателя работает штатно

Идет процесс замены одного из членов комиссии, сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Запорожской области продолжает работать в штатном режиме после освобождения от обязанностей ее члена и председателя Галины Катющенко. Идет процесс замены руководителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам встречи с членами регионального избиркома.

"Провел рабочую встречу с членами избирательной комиссии Запорожской области, на которой ознакомил с указом об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Запорожской области Катющенко Галины Анатольевны. <…> Комиссия продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале Балицкого.

Он уточнил, что "идет процесс замены одного из членов комиссии", при этом в соответствии с законодательством обязанности председателя комиссии возлагаются на его заместителя.

Ранее на официальном сайте губернатора Запорожской области был опубликован указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии региона и ее председателя.

Катющенко возглавляла комиссию с 2022 года. Под ее руководством в регионе прошли референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ, выборы в законодательное собрание и местные советы региона, а также президентская избирательная кампания.