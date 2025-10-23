Соцфонд: часть пенсионеров получат ноябрьскую пенсию досрочно

Ее начислят на карты уже 1 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Часть пенсионеров в России в связи с приближающимися ноябрьскими праздниками получат ноябрьскую пенсию досрочно. Это касается тех, кому деньги поступают через банк, сообщили ТАСС в Соцфонде.

"Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты уже 1 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику", - говорится в сообщении.

В Соцфонде пояснили, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

В то же время пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Так, почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка через почту продлится до 25 ноября. В некоторых сельских поселениях она может начаться уже 1 ноября.