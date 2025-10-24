Почетный консул Наир заявил о росте интереса к русскому языку в Индии

Эта тенденция напрямую связана с развитием торгово-экономических и региональных связей между двумя странами, подчеркнул дипломат

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Интерес к изучению русского языка в Индии значительно усилился в последние годы на фоне расширяющегося сотрудничества двух стран в сфере экономики, образования и трудовой миграции. Об этом ТАСС заявил почетный консул РФ в Тривандруме, директор Русского дома в этом городе Ратиш Наир по итогам своего участия в работе XVII Ассамблеи Русского мира, которая прошла в Москве.

Он отметил, что рост интереса к русскому языку напрямую связан с развитием торгово-экономических и региональных связей между РФ и Индией. "Наши страны сотрудничают во многих областях - развивается торговля, усиливается региональное взаимодействие. Советский Союз оказал огромную помощь Индии в строительстве заводов и развитии инфраструктуры. Сегодня Россия строит атомную электростанцию в Индии", - сказал он.

По словам Наира, знание русского языка открывает новые карьерные возможности как для индийских специалистов, так и для рабочих, которые рассматривают трудоустройство в России. "России нужны рабочие кадры. Только в 2025 году квота для индийских работников составляет более 78 тыс. человек. Уже сейчас в России трудятся свыше 125 тыс. индийцев", - сообщил Наир.

Он уверен, что спрос на специалистов, владеющих русским языком, будет расти по мере расширения экономических проектов и двусторонних программ обмена. "Большинство профессий, указанных в квоте, не требуют знания русского языка, но в некоторых областях рабочие должны проходить языковое тестирование. Мы рассматриваем это как отличную возможность для продвижения русского языка", - заявил Наир.

Он напомнил, что русский язык преподается более чем в 30 учебных заведениях Индии, а в Керале действуют две кафедры русского языка - в Университете Кералы и Университете Каликута. "По нашей просьбе правительство ввело преподавание русского языка для школьников 11-х и 12-х классов в четырех школах. Сейчас более 500 учеников изучают русский язык", - сообщил почетный консул.

XVII Ассамблея Русского мира прошла в Москве 20-22 октября. В ней приняли участие представители более чем 100 стран мира - преподаватели русского языка из ведущих университетов, литературоведы, лингвисты, переводчики, общественные деятели и дипломаты, заинтересованные в развитии гуманитарного сотрудничества с Россией.