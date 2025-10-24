На Дальнем Востоке построят почти 400 служебных квартир для работников таможни

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Строительство 388 служебных квартир ведется на Дальнем Востоке для работников таможни. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков.

"Немаловажно, конечно, для любой семьи и для молодых людей, которые приходят к нам на службу, это вопрос обеспечения жильем. Этот вопрос решается, и в настоящее время реализуется проект по строительству 388 служебных квартир, которые будут предоставляться в период прохождения службы нашим должностным лицам. Это реализуется в Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области и в Республике Бурятия. Там будут построены многоквартирные дома, и в этих домах служебные квартиры будут предоставляться нашим сотрудникам. Считаем, что это такая достаточно сильная социальная поддержка", - сказал Жуков.

Он пояснил, что в Приморье жилье возводят в поселках Приграничный и Краскино. Там появятся дома на 85 и 119 квартир соответственно. Еще 96 служебных квартир появятся в поселке Забайкальск Забайкальского края, 63 квартиры - в Кяхтинском районе Бурятии и 25 квартир - на Сахалине.

Жуков отметил, что помимо служебных квартир для работников таможни действуют и другие социальные гарантии. Среди них ведомственная медицина и санаторно-курортное лечение. "Это, несомненно, важный момент и, насколько я понимаю, он большой популярностью пользуется в среде таможенников и членов семей", - сказал он.