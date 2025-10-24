Завод в Копейске выплатит по 10 млн рублей семьям погибших при взрыве

Пострадавшие, в зависимости от тяжести, получат от 1 млн до 2 млн

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Семьи погибших при взрыве на заводе в городе Копейске Челябинской области получат выплаты в размере 10 млн рублей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что предприятие приняло решение о выплатах.

"Семьи погибших получат 10 млн рублей", - подчеркнул глава региона. Текслер также добавил, что пострадавшим выплатят от 1 млн до 2 млн рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученных травм.