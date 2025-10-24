В Бурятии ввели ограничения для автомобилей из-за снегопада

К расчистке трассы привлекли погрузчик и комбинированную дорожную машину

УЛАН-УДЭ, 24 октября. /ТАСС/. Дорожники ввели ограничения на горных перевалах для автотранспорта на юге Бурятии из-за снегопада. В Прибайкальском районе из-за образовавшегося гололеда и накатов на перевале Пыхта не могут проехать большегрузные машины, сообщили ТАСС в местной администрации.

"На Пыхте ограничено движение для автобусов, большегрузов, легковых автомобилей на летней резине. Для расчистки участка региональной трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян задействован погрузчик и комбинированная дорожная машина (КДМ)", - сообщили в администрации.

На перевале Мандрик из-за сложных погодных условий затруднено движение грузового автотранспорта, легковые автомобили проезжают беспрепятственно. "На данный момент там работают две комбинированные дорожные машины, дополнительная КДМ в пути", - отметили в Упрдор "Южный Байкал".

В Улан-Удэ на дороги вышли семь пескоразбрасывателей. Подсыпка идет на наиболее опасных для движения транспорта участках - это крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, перекрестки, остановки общественного транспорта, тротуары, подъездные пути к социальным объектам. "На спусках, подъемах дорог и тротуаров будут установлены 130 ящиков с песком", - сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ГУ МЧС по Бурятии, 24-25 октября в регионе в разное время суток пройдет снег. Наблюдаются порывистый ветер до 22 м/с, на дорогах местами гололедица, на перевалах снежные накаты. Спасатели рекомендовали местным жителям и гостям республики отказаться от дальних поездок, выходов на туристические маршруты.